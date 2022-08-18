Гендиректор МАГАТЕ підтвердив Кулебі готовність очолити місію на ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив міністру закордонних справ Україну Дмитру Кулебі готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це Кулеба написав у твіттері.

"У нашому дзвінку генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, спричинених військовими діями Росії", – повідомив він.

In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2022

На захопленій ЗАЕС росіяни вдаються до ядерного тероризму: вони обстрілюють найбільшу атомну електростанцію Європи та репресують її працівників. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить.

Організація Обʼєднаних Націй заявила, що має матеріально-технічну та безпекову спроможність, щоб підтримати візит інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Росія тим часом вимагає, щоб маршрут не пролягав через Київ.

Для відправки місії потрібно погодження не лише з Україною, а й з росіянами, які захопили станцію.