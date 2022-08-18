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Гендиректор МАГАТЕ підтвердив Кулебі готовність очолити місію на ЗАЕС

Україна наголошує на терміновості відправки місії. 

Гендиректор МАГАТЕ підтвердив Кулебі готовність очолити місію на ЗАЕС
Фото: IAEA

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив міністру закордонних справ Україну Дмитру Кулебі готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це Кулеба написав у твіттері. 

"У нашому дзвінку генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, спричинених військовими діями Росії", – повідомив він.

На захопленій ЗАЕС росіяни вдаються до ядерного тероризму: вони обстрілюють найбільшу атомну електростанцію Європи та репресують її працівників. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить.

Організація Обʼєднаних Націй заявила, що має матеріально-технічну та безпекову спроможність, щоб підтримати візит інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Росія тим часом вимагає, щоб маршрут не пролягав через Київ. 

Для відправки місії потрібно погодження не лише з Україною, а й з росіянами, які захопили станцію. 

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