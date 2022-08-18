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На Донеччині військові РФ вбили трьох мирних мешканців

Шестеро людей дістали поранення.

На Донеччині військові РФ вбили трьох мирних мешканців
Наслідки обстрілів на Донеччині. Ілюстративне фото
Фото: МВС

За минулу добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що від дій російських окупантів загинули люди в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще шестеро людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 16 серпня окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Масованих ударів зазнали Бахмут та Авдіївка. Є поранені та загиблі серед цивільних.

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