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За день росіяни обстріляли територію восьми громад Сумщини, - Живицький

Обстріли призвели до руйнувань, але без жертв.

За день росіяни обстріляли територію восьми громад Сумщини, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 17 серпня, росіяни здійснили 15 обстрілів восьми  громад області − Білопільської, Великописарівської, Есманської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, Шалигинської та Буринської. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

За день було зафіксовано 176 прильотів.   

Під час обстрілу с. Студенок Есманьської територіальної громади об 11:35 зі ствольної артилерії пошкоджені вікна в приміщеннях школи, будинку культури. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців.

Ввечері, після 18 години артобстріл зі сторони росії повторився. В результаті обстрілу загорівся будинок. 

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури одному з військовослужбовців РФ заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 23 березня 2022 року під час окупації російськими військовими м. Тростянець на Сумщині у порушення норм міжнародного гуманітарного права з танка Т-80 було обстріляно Тростянецьку міську лікарню.

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