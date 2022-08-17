Обстріли призвели до руйнувань, але без жертв.

Сьогодні, 17 серпня, росіяни здійснили 15 обстрілів восьми громад області − Білопільської, Великописарівської, Есманської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, Шалигинської та Буринської.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день було зафіксовано 176 прильотів.

Під час обстрілу с. Студенок Есманьської територіальної громади об 11:35 зі ствольної артилерії пошкоджені вікна в приміщеннях школи, будинку культури. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців.

Ввечері, після 18 години артобстріл зі сторони росії повторився. В результаті обстрілу загорівся будинок.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури одному з військовослужбовців РФ заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 23 березня 2022 року під час окупації російськими військовими м. Тростянець на Сумщині у порушення норм міжнародного гуманітарного права з танка Т-80 було обстріляно Тростянецьку міську лікарню.