Встановлено військовослужбовця РФ, який віддав наказ обстрілювати з танка Тростянецьку лікарню - Офіс Генпрокурора

На виконання злочинного наказу здійснено щонайменше три постріли з танкової гармати у будівлю стаціонарного корпусу лікарні, де на той час перебували хворі та персонал.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури одному з військовослужбовців РФ заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

За даними слідства, 23 березня 2022 року під час окупації російськими військовими м. Тростянець на Сумщині у порушення норм міжнародного гуманітарного права з танка Т-80 було обстріляно Тростянецьку міську лікарню.

"У ході слідства вдалося встановити, що віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська". На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше три постріли з танкової гармати, унаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, у якій на час обстрілів перебували хворі та персонал лікарні", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, російські окупанти, які впродовж місяця утримували Тростянець, знищили модернізовану перед війною лікарню.