МЗС України закликало німецьких партнерів відреагувати на маніпуляції, які містяться у статтях російської служби німецького Deutsche Welle. Вони підігрують російській пропаганді і здійснюють підміну понять стосовно причин та наслідків агресії Росії проти України.

Про це повідомив у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зокрема, у статтях російської служби Deutsche Welle містилися такі цитати:

“визнати Україну терористичною державою”,

“один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС”,

“заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна”.

“Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун” і розміщене фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

“Подібні маніпуляції поширюють не лише російські офіційні особи та пропагандисти, але і російська служба німецького Deutsche Welle. Нагадаю, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків”, – наголосив Ніколенко.

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

В МЗС України не розуміють, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді.

“Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW”, – підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, Центр протидії дезинформації назвав основні теми, які просували російські ЗМІ цього тижня: "український ядерний шантаж", "військові злочини ЗСУ" та проведення референдумів із приєднання до РФ.