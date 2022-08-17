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Російська служба DW підіграє російській пропаганді, – МЗС закликало Німеччину відреагувати

DW – державне ЗМІ, яке фінансують німецькі платники податків.

Російська служба DW підіграє російській пропаганді, – МЗС закликало Німеччину відреагувати

МЗС України закликало німецьких партнерів відреагувати на маніпуляції, які містяться у статтях російської служби німецького Deutsche Welle. Вони підігрують російській пропаганді і здійснюють підміну понять стосовно причин та наслідків агресії Росії проти України.

Про це повідомив у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зокрема, у статтях російської служби Deutsche Welle містилися такі цитати: 

  • “визнати Україну терористичною державою”, 
  • “один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС”, 
  • “заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна”. 
  • “Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун” і розміщене фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

“Подібні маніпуляції поширюють не лише російські офіційні особи та пропагандисти, але і російська служба німецького Deutsche Welle. Нагадаю, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків”, – наголосив Ніколенко.

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

В МЗС України не розуміють, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді.

“Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW”, – підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, Центр протидії дезинформації назвав основні теми, які просували російські ЗМІ цього тижня: "український ядерний шантаж", "військові злочини ЗСУ" та проведення референдумів із приєднання до РФ.

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