Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський

Жінок певних професій, які не стануть на військовий облік до 1 жовтня, поки не будуть карати. Однак за це передбачена адміністративна відповідальність. Надалі у випадках систематичного ухиляння від військового обліку можуть бути застосовані примусові заходи.

Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає кореспондент LB.ua.

"Військовий обов’язок жінок не є чимось новим для України. За часів Радянського союзу та Незалежності України жінки певних професій, які отримали саме професійну освіту за відповідним фахом, з документами, що підтверджують рівень кваліфікації, перебувають на військовому обліку", - пояснив Веніславський.

Наприклад, це стосується жінок з медичними спеціальностями та інших професій.

"Питання розширення військово облікових спеціальностей або тих, якими можуть бути замінені відповідні облікові військові спеціальності сектору безпеки та оборони, визначається Генеральним штабом та Головнокомандувачем ЗСУ. Ще до повномасштабної агресії 24 лютого Головнокомандувач ЗСУ видав наказ про розширення переліку таких військово облікових чи інших спеціальностей жінок, необхідних для безпеки та оборони, що мають стати на військовий облік. У лютому це питання було актуалізоване. Зараз мова йде про те, щоб довести цю процедуру до логічного завершення. Перелік був дещо розширений… Це працівники медичної сфери, працівники сфери харчування, технологи харчової продукції для ЗСУ, це жінки, пов'язані з засобами зв’язку, інформативними технологіями, агро чи хімічною продукцією та інші професії, необхідні для ЗСУ", - нагадав він.

Міноборони та Генеральний штаб офіційно вже роз’яснили, що ці жінки мають стати на військовий облік до 1 жовтня.

"Однак, якщо ці жінки не стануть на військовий облік, то ніяких негативних наслідків до них не буде застосовуватися. Хоча за це передбачена адміністративна відповідальність. У майбутньому, думаю, що у випадку ухиляння від постановки на військовий облік можуть бути застосовані такі примусові заходи до таких людей, які будуть системно ухилятися від виконання таких нормативно-правових актів", - попередив депутат.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ запевнили, що придатних до військової служби жінок ставитимуть на військовий облік лише за їх згодою.

У грудні минулого року Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. Ідеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Жінка зобов’язана стати на військовий облік, якщо її професія входить до цього переліку і якщо вона придатна до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (від 18 до 60 років).