"Хочеш провести незабутнє літо з новими друзями та отримати прибуток?" "Вагнер" вербує росіян у 27 регіонах, – Washington Post

До ПВК намагаються залучити чоловіків 24-50 років без гепатиту та не з країн НАТО, ЄС і України.

ПВК "Вагнера" активно і відкрито набирає найманців у 27 з понад 80 субʼєктів Росії. Це відбувається через вуличні банери та вербувальників.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post, присвяченому російським бойовикам, задіяним у війни проти українців.

У соцмережі "Вконтакте", приміром, є таке оголошення: "Хочеш провести незабутнє літо з новими друзями та отримати прибуток? Туристична компанія "Вагнер Груп" пропонує тури по Європі, Африці та Близькому Сходу".

У списку вимог, який журналісти отримали від одного з рекрутерів, зазначено, що шукають чоловіків віком від 24 до 50 років, громадян будь-яких країн, крім ЄС, НАТО і України і не хворих на гепатит. Засуджені можуть подавати заявки, якщо їм не висунули звинувачень у тероризмі, зґвалтуванні чи контрабанді наркотиків. Контракт пропонується на чотири місяці, платити обіцяють по $4000 щомісяця. Навчання – в таборі Молькіно Краснодарського краю. Водночас найманство в Росії заборонено, і нема жодних гарантій, що бойовики отримають обіцяне від компанії, якої на папері не існує.

Під час повномасштабної війни в Україні найманці приватної військової компанії "Вагнера" раптово вийшли з тіні. До цього роками ця ПВК виконувала всю "брудну роботу" Москви на українському сході, в Лівії, Сирії та частково Африці. Кремль завжди офіційно заперечував будь-який звʼязок із цими бойовиками.

Тепер "вагнерівців" російські ЗМІ відкрито прославляють як героїв кривавого вторгнення. Нещодавній спецрепортаж на найпопулярнішому державному каналі проголошував "успіхи" групи на передовій – це немислиме визнання "Вагнера" ще навіть станом на кілька місяців тому.

"Нове публічне визнання «Вагнера» багато в чому є результатом помилок і прорахунків найвищого політичного і військового керівництва Росії, яке помилково очікувало, що традиційні збройні сили країни швидко завоюють Україну", – вважають журналісти.

У перші дні повномасштабного вторгнення ПВК не була помічена в боях. Але окупанти швидко потрапили в глухий кут у спробі захопити Київ і повалити уряд. Набагато вищі від очікуваних втрати спонукали Москву звернутися до найманців "Вагнера", які роками вели таємні бої на Донбасі й в Сирії.

"Офіційно Кремль досі заперечує будь-які звʼязки «Вагнера» з урядом. Але багато хто вважає, що операції "вагнерівців" в Україні тісно координуються з міністерством оборони Росії", – додали у Washington Post.

Керівник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив, що цю та інші ПВК фактично контролюють російські оборонні та розвідувальні служби. Спонсорують їх олігархи, як "кухар Путіна" Євгеній Пригожин – вони отримують вигідні державні контракти, і бонуси від такої роботи змушені витрачати на фінансування найманців.

Бойовики були помічені в Україні після відступу окупантів від столиці та переорієнтації на східні регіони. Повідомлялося також, що "вагнерівці" управляли винищувачами. Йдеться, зокрема, про Канамата Боташева – генерал-майора у відставці, який загинув на війні в Україні. Це пілот із найвищим званням, про ліквідацію якого відомо з 24 лютого. Через кілька днів після його смерті повʼязані з ПВК інтернет-групи почали вихваляти Боташева як частину "авіапідрозділу Вагнера". На похованні окупанта було помічено вінок з підписом "Бійцю ПВК Вагнера".

Боташев був ліквідований над Попасною, і саме цей район вважається одним із тих, де ПВК застосовується. У червні "вагнерівці" були задіяні і в штурмі Лисичанська. Однак, згідно з даними британської розвідки, найманців у боях під Попасною і Лисичанськом значно поменшало – велика кількість була ліквідована.

Нагадаємо, у серпні від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.

Так звана група "Вагнера" була заснована в середині 2010-х років Дмитром Уткіним з військовим прізвиськом "Вагнер". Виявити групу Вагнера важко, оскільки вона не є зареєстрованою компанією. Це обʼєднання охоронних фірм, свого роду приватна міліція. Фінансистом групи вважається олігарх Пригожин, який раніше організовував харчування для заходів у Кремлі, за що й отримав прізвисько кухаря Путіна.