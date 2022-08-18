Канада надала Україні кредит на 450 млн канадських доларів на пільгових умовах

Від Канади до державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (близько 350 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

“Вдячний уряду Канади за безкомпромісну підтримку України у цей надзвичайно складний для нас історичний період. Отримані кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 млрд канадських доларів (близько 1,2 млрд доларів США). Строк погашення – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Нагадаємо, 17 червня Україна отримала 1 млрд канадських доларів кредиту на пільгових умовах. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ.