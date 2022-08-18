Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Нардепи Столар і Абрамович живуть на Французькій Ривʼєрі. Вони виїхали з України ще до повномасштабного вторгнення, – УП
Нардепи Столар і Абрамович живуть на Французькій Ривʼєрі. Вони виїхали з України ще до повномасштабного вторгнення, – УП
ГоловнаЕкономікаДержава

Канада надала Україні кредит на 450 млн канадських доларів на пільгових умовах

Кошти надані через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Канада надала Україні кредит на 450 млн канадських доларів на пільгових умовах

Від Канади до державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (близько 350 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

“Вдячний уряду Канади за безкомпромісну підтримку України у цей надзвичайно складний для нас історичний період. Отримані кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 млрд канадських доларів (близько 1,2 млрд доларів США). Строк погашення – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

 

Нагадаємо, 17 червня Україна отримала 1 млрд канадських доларів кредиту на пільгових умовах. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також