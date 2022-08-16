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Енергоатом будуватиме новий енергоблок на Рівненській АЕС за американською технологією

Його планують ввести в експлуатацію за 10 років.

Енергоатом будуватиме новий енергоблок на Рівненській АЕС за американською технологією
Фото: Пресслужба Енергоатома

П’ятий енергоблок Рівненської АЕС потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse. 

Про це повідомила пресслужба Енергоатому

“Вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України”, - йдеться у повідомленні.  

Також вже проведені передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

В Енергоатомі нагадали, що підписали угоду з Westinghouse Electric Company про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000.  

Наразі розпочата реалізація проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, його заплановано завершити до 2029 року.  

Наступним енергоблоком, який збудує компанія, буде блок №5 Рівненської АЕС. Його введення в експлуатацію має відбутися у 2032-му. 

Як раніше повідомлялось, російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї.

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