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Кабмін пропонує парламенту скасувати ще 17 дозвільних документів

Відповідний законопроєкт підтримали на засіданні уряду.

Кабмін пропонує парламенту скасувати ще 17 дозвільних документів
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає скасування ще 17 документів дозвільного характеру. 

Про на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за останні пів року було скасовано або ж переведено в декларативну форму понад 500 різних дозволів.

"Дерегуляція, цифрова держава та спрощення процедур — це визначальні принципи всіх реформ, які ми запускаємо. Насамперед принцип дерегуляції ми реалізовуємо для спрощення умов ведення бізнесу... На цьому не зупиняємося", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, в березні Шмигаль заявив, що на період воєнного стану в Україні бізнесу дозволять перейти на декларативний принцип роботи. Дозвільні документи залишили для декількох видів діяльності (робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики та ін).

Тоді ж прем'єр оголосив про повне переформатування економічної моделі України: податки знизять, всі регуляції приберуть, а замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

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