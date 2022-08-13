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В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону

Це буде сприяти зменшенню черг на пунктах пропуску.

В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону
Фото: ДПСУ

Кабінет міністрів працює над прискоренням проходження на пунктах пропуску для людей, автомобілів і вантажів.

Про це повідомляє у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Кабінет міністрів працює над розбудовою прикордонної інфраструктури. Одне з найголовніших завдань – прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів. Це допоможе цивільним, а також активізує бізнес і збільшить товарообіг”, – йдеться у повідомленні.

В уряді планують запустити нову державну послугу – "електронна черга" на кордоні.

Також уряд має намір:

  • створити сучасні сервісні зони для вантажівок та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;
  • облаштувати такі зони за стандартами ЄС по всі території країни;
  • розширити пропускну спроможність прикордонних пунктів, закупити обладнання для цього.

 

Крім того, Кабмін розробляє план для облаштування прикордонної інфраструктури за рахунок кредитних і грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації обговорили ідею оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.

 

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