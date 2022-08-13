Після перемоги наздоженемо кожного з причетних до варварських вбивств, - Резніков

Відповідальність росіян за воєнні злочини буде невідворотною. Країни-учасниці Ukraine Defence Contact Group (формат "Рамштайн") повинні делегувати експертів з військової юстиції та фахівців з протидії воєнним злочинам, щоб допомогти Україні покарати російських злочинців.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у Facebook.

"Не маю жодних сумнівів, що після перемоги України у цій війні ми в той чи інший спосіб "наздоженемо" кожного з причетних до варварських вбивств і знущань. Представники сил оборони України неодноразово і дуже чітко висловлювались з цього приводу. Раніше чи пізніше, але це станеться. Водночас наша відповідь має бути не лише принциповою, але й системною. Важливою складовою протидії воєнним злочинам має стати демонстрація, що покарання буде невідворотнім і не обмеженим в часі", - написав міністр.

За словами Резнікова, у першу чергу це стосується не рядових виконавців, а осіб, які віддають накази, заохочують чи виправдовують злочини. Також він додав, що ніхто не відміняв відповідальність і тих, хто сіє брехню та ненависть.

Резніков наголосив, що жорстоке масове вбивство росіянами українських військовополонених в Оленівці вкотре проявило злочинну сутність і нелюдську природу всього, що намагається принести Кремль на українську землю.

На думку міністра оборони, щоб притягнення окупантів до відповідальності стало реальністю, треба створити систему правових заходів реагування на воєнні злочини під час війни, якої Європа не бачила вже 80 років. І яка міститиме елементи, що можуть не в повній мірі бути охоплені чинними нормами права.

Резніков переконаний, що притягнення злочинців до відповідальності має стати частиною спільних зусиль міжнародної коаліції, яка протидіє російській агресії.

Тому він ініціював звернення через Міністерство закордонних справ до країн-учасниць Ukraine Defence Contact Group з проханням делегувати експертів з військової юстиції та фахівців з протидії воєнним злочинам. Мета такого звернення – утворити міжнародні групи, які допомагатимуть з роботою над конкретними кейсами російських воєнних злочинів в Україні, а також аналізуватимуть практичні аспекти покарання за воєнні злочини, вчинені під час війни, що містить багато гібридних елементів.

Напередодні Сили оборони України оприлюднили спільну заяву, щоб привернути увагу світу до становища українських військовополонених, в першу чергу – захисників Маріуполя, над якими російська влада готує так званий "суд" у порушення усіх законів, правил і звичаїв ведення війни.

28 липня росіяни підірвали колонію в Оленівці на Донеччині, аби приховати тортури над українськими полоненими. Унаслідок теракту загинули не менше 40 людей. Україна працює над поверненням тіл загиблих.

Джерела в розвідці та правоохоронних структурах повідомили, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь. З травня у приміщенні колишньої колонії в Оленівці утримували приблизно 1000 українських військовополонених.