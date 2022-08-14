У Середземному морі перебувають пʼять ворожих носіїв "Калібрів"

Ще два – в Чорному морі.

Станом на ранок 14 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожих носії ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет.

У Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати до чотирьох ворожих кораблів та катерів, повідомили в твіттер Військово-Морські Сили ЗСУ.

"Середземне море: пʼять ворожих носіїв ОТР "Калібр", – зазначили в повідомленні.

В інтересах Росії прохід Керченсько-Єнікальською протокою здійснили в Чорному морі: 22 судна, з них три продовжили рух у няапрямку Босфору, в Азовському – 25, із них три рухались до Босфора.

"Вимикаючи системи автоматичної ідентифікції (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азоського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974", – наголосили у Військово-Морських силах.

Нагадаємо, в ОК "Південь" попередили, що в Чорному морі також перебуває ворожий десантний корабель. У командуванні закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо це доцільно, дотримуйтися правила двох стін.