У Німеччині через санкції застрягли 10 російських літаків

Вони не можуть бути переміщені, також їм заборонено надавати техобслуговування.

У Німеччині через санкції ЄС застрягли десять російських літаків. В основному це невеликі машини – бізнес-джети і ті, що використовуються для чартерних рейсів, пише Deutsche Welle із посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

У Лейпцигу стоять три Ан-124, в Кельні – Bombardier BD-100 і Boeing 737, у Франкфурті-Хані – Boeing 747, у Баден-Бадені – Cessna 750, два Embraer ERJ-135 BJ Legacy і Bombardier BD-700. У Мюнхені залишився Airbus A320, який колись орендувала російська авіакомпанія.

"Оскільки машини підлягають забороні на виліт і посадку через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватись власником і не можуть бути переміщені в інше місце", – пояснили в Міністерстві транспорту.

Техобслуговування літаків і надання їм запчастин заборонено.

Нагадаємо, ЄС 27 лютого впровадив заборону на зліт і посадку літаків із Росії або тих, що повʼящані з російськими власниками. Також заборонено продавати Росії запчастини.