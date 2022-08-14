В Єрусалимі восьмеро людей зазнали поранень від обстрілу автобусу

У Єрусалимі були обстріляні пасажирський автобус і парковка поруч із гробницею царя Давида. Поранено вісьмох людей, з них двоє – у важкому стані.

Нападник спочатку утік, пише BBC. Речник поліції заявив місцевим медіа, що інцидент розслідується як теракт. Jerusalim Post згодом повідомив, що підозрюваного в стрілянині було затримано. Він самостійно прийшов у відділок поліції. Затримано і трьох членів його родини включно з матірʼю, додає ToI.

Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомила, що постраждалими є шестеро чоловіків і вагітна жінка. Вона отримала поранення в живіт, тож її довелося робити кесарів розтин. Дитина в важкому стані, але стабільна.

Премʼєр-міністр Яїр Лапід після стрілянини заявляв, що сили безпеки "працюють над затриманням терориста".

"Автобус пув повним. Я зупинився на автобусній зупинці біля гробниці царя Давида, а потім почув стрілянину, люди стали кричати, були поранені всередині автобусу", – повідомив водій Даніель Каневський.

Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль нейтралізував другого провідного бойовика палестинського угруповання "Ісламський джихад" – Халеда Мансура. Це відбулося в ході авіаударів по Газі. За кілька днів палестинці випустили по Ізраїлю близько 600 ракет та мін.

Цей конфлікт є найсерйознішим спалахом між Ізраїлем і Газою від моменту 11-денних бойових дій, що відбулися в травні минулого року.