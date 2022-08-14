Ліз Трасс значно попереду у боротьбі за крісло британського прем’єра, – опитування

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс на 22 відсоткові пункти випереджає свого суперника Ріші Сунака у боротьбі за посаду прем’єр-міністра країни.

Такими є результати опитування членів Консервативної партії, проведене “Opinium Research”, пише Reuters.

“Серед вибірки із 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на поточних виборах керівництва, Трасс, лідерство якої також показали інші опитування, набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак – 39%”, – зазначає видання.

Опитування показує, що трьома основними причинами підтримки Траса були неприязнь до Сунака, відчуття, що вона заслуговує на більшу довіру, і вірність Борису Джонсону. Зазначимо, саме відставка Сунака сприяла падінню уряду друга українського президента Володимира Зеленського.

Водночас прихильники Сунака заявили, що він краще розуміється в економічних питаннях і є компетентнішим з двох кандидатів.

Опитування демонструє “ностальгію за Джонсоном” серед членів Консервативної партії. 63% з них воліли б, щоб Джонсон залишився при владі, а не Трасс очолила уряд. Перевага Джонсона проти Сунака була ще сильнішою – 68%.

Нагадаємо, наступника очільника британського уряду Бориса Джонсона оберуть близько 200 тисяч консерваторів.

Голосування проводиться поштою, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

7 липня Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Джонсон у червні отримав вотум довіри від своєї партії і на рік був застрахований від повторного голосування за його відставку. Однак після того, як незгодні з його політикою члени уряду почали писати заяви на звільнення, питання його відставки постало гостріше.

Джонсон очолив британський уряд уперше в 2019 році. Він був одним із лідерів кампанії виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу – Брекзіт.

До очолення уряду був мером Лондона та членом парламенту. За час головування в уряді зіткнувся з кількома скандалами, зокрема через коронавірусні обмеження на початку пандемії. Також його критикували за вечірки на Даунінг-стріт, які працівники Кабінету проводили під час карантину. Саме через це було ініційовано голосування за вотум довіри.

Джонсон двічі за час повномасштабного вторгнення Росії відвідував Україну і є одним з лідерів допомоги українцям у боротьбі проти агресора.

Останній скандал, який спричинив хвилю звільнень міністрів, повʼязаний з призначенням на посаду заступника голови Консервативної партії Кріса Пінчера, якого в 2019 році звинувачували у сексуальних домаганнях. Джонсон говорив, ще не знав про це.