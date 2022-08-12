Шредер подав у суд на Бундестаг через позбавлення його привілеїв ексканцлера

Рішення закрити його Офіс було пов’язане з тим, що Шредер відомий своєю дружбою з президентом РФ Путіним і вважається лобістом його інтересів у Німеччині.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер подав до суду на парламент країни Бундестаг із вимогою відновити його привілеї як колишнього голови уряду.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на німецькі ЗМІ.

Шредер та його адвокат упевнені, що законодавці незаконно позбавили його офісу в уряді.

Як повідомлялося, в травні владна коаліція у Бундестазі вирішила закрити офіс 78-річного Шредера. Бюджетний комітет парламенту вирішив, що спецзабезпечення колишніх канцлерів тепер обґрунтовуватимуть не статусом, а виконанням реальних зобов’язань. При цьому йому залишили пенсію та право користуватися особистою охороною.

За підрахунками ЗМІ, витрати Шредера на персонал у його офісі становили близько 400 тисяч євро на рік. На нього працювало п’ятеро співробітників, а керівник Офісу отримував зарплату понад 10 тисяч євро на місяць, повідомляла газета Handelsblatt.

Однак, рішення закрити Офіс було пов’язане з тим, що Шредер відомий своєю дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним і вважається лобістом його інтересів у Німеччині.

Колишнього канцлера критикують за відмову дистанціюватися від Путіна, зокрема, високопоставлені політики та його власна партія. У березні Шредера позбавили статусу почесного громадянина Ганновера, а в травні Європейський парламент закликав включити його до санкційного списку російських олігархів.

Нагадаємо, Шредер був канцлером Німеччини у 1998-2005 роках, а після цього увійшов до керівництва російських енергетичних гігантів – "Газпрому" і "Роснєфті". З початком війни його почали жорстко критикувати за збереження контактів з Путіним і відмову засудити дії РФ. У травні Шредер усе ж відхилив пропозицію увійти в наглядову раду підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпрому" та залишив посаду голови ради директорів "Роснєфті".

На початку липня німецькі ЗМІ повідомляли, що Шредер розповів, що хоче зберігати хоч якісь контакти з Путіним.

Щодо бажання Росії до переговорів в МЗС України говорили, що своїми заявами про готовність до перемовин РФ хоче зупинити контрнаступ України і поглинути окуповані території.

На початку серпня Шредер підтвердив, що знову зустрічався з Путіним у липні. Він заявив, що Путін "хотів би знайти вирішення конфлікту з Україною та Заходом шляхом переговорів". Заяву Шредера розкритикували у Бундестазі.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила про те, що Путін хоче не переговорів, а - захоплення Сходу України.

В Офісі президента України теж відреагували на заяву Шредера. Голова ОП Михайло Подоляк наголосив, що ексканцлер "однією рукою РФ підвищує градус терору, іншою – запрошує до капітуляції".

Шредер - політик, який домігся побудови двох "Північних потоків", а також того, що німецькі чиновники, як і він сам, ставали керівниками російських корпорацій. Це призвело до проникнення капіталу РФ до Німеччини і корумпованості ФРН. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Російська гра у Штайнмаєра".