Зберігання Трампом секретних документів у Мар-а-Лаго створює серйозну загрозу нацбезпеці США, – експерти

Вилучення секретних урядових документів США з резиденції експрезидента Дональда Трампа у Флориді свідчить про наявні у країні проблеми національної безпеки.

Про це пише Reuters з посиланням на експертів з безпеки.

Трамп перебуває під федеральним розслідуванням щодо можливих порушень Закону про шпигунство, який робить незаконним шпигунство на користь іншої країни або неправильне використання інформації Міністерства оборони США, зокрема передачу людям, не уповноваженим на її отримання.

Під час свого президенства Трамп іноді ділився інформацією попри її конфіденційність. Наприклад, він передав міністру закордонних справ Росії таємну інформацію про заплановану операцію “Ісламська держава”.

Але саме в Мар-а-Лаго, де відбувалися чисельні вечірки та благодійні вечори, інформація американської розвідки була під особливим ризиком. У той час Секретна служба не визначала, хто має доступ до клубу президента, але проводила “фізичні перевірки” гостей.

Ордер на обшук викликає занепокоєння щодо національної безпеки, заявила колишній співробітник Міністерства юстиції Мері МакКорд.

“Очевидно, що вони дуже хотіли повернути ці матеріали до безпечного місця. Навіть просте зберігання суворо засекречених документів у неналежному сховищі, особливо з урахуванням Мар-а-Лаго, іноземних відвідувачів та інших осіб, які можуть мати зв'язки з іноземними урядами та іноземними агентами, створює серйозну загрозу національній безпеці”, – сказала вона.

Трамп зі свого боку заявив, що всі записи були “розсекречені” та були у “безпечному сховищі”.

Зазначимо, Міністерство юстиції не надало конкретної інформації про те, як і де зберігалися документи та фотографії.

Додамо, у понеділок агенти ФБР вилучили з маєтку Трампа кілька наборів та десятки ящиків з документами, включно з інформацію про оборону США та згадку “президента Франції”. Reuters “зазначає, що це “є лячним сценарієм для фахівців розвідки”.

Нагадаємо, The Washington Post повідомив з посиланням на джерела, що ФБР під час обшуку у маєтку експрезидента США Дональда Трампа прагнуло знайти секретні документи, пов’язані з ядерною зброєю.

Міністерство юстиції США просить суд Флориди розпечатати ордер, який дозволив агентам ФБР обшукати маєток колишнього президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд повідомив, що він особисто схвалив ордер.

До цього часу міністерство юстиції дотримувалося своєї звичайної практики зберігати мовчання під час розслідування, і такі документи, як ордери на обшук, традиційно залишаються запечатаними під час незавершеного розслідування. Але Гарланд повідомив, що він просить суд оприлюднити документи, пов’язані з ордером на обшук – в суспільних інтересах.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Перед цим у січні Нацуправління архівів вилучило 15 ящиків із записами з маєтку Трампа, який передав ці документи лише після того, як зіткнувся з можливими судовими позовами щодо їх вилучення.

Ситуація посилить юридичні проблеми колишнього президента, включно з розслідуванням Конгресом справи 6 січня 2021 року, нападом прихильників Трампа на Капітолій США та звинуваченнями Трампа у тому, що він намагався вплинути на результати виборів у штаті Джорджія у 2020 році.