Деталі ордеру, який дозволив ФБР провести обшук у маєтку Трампа, можуть оприлюднити

Міністерство юстиції США просить суд Флориди розпечатати ордер, який дозволив агентам ФБР обшукати маєток колишнього президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Про це пише BBC.

У разі задоволення запиту документ стане доступним для громадськості.

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд повідомив, що він особисто схвалив ордер.

Міністерство юстиції наразі не розкрило причину обшуку. Трамп може оскаржити відкриття ордера до п'ятниці або ж сам оприлюднити його деталі.

Вважається, що обшук ФБР пов’язаний із розслідуванням щодо того, чи Трамп вивіз секретні записи та конфіденційні матеріали з Білого дому.

До цього часу міністерство юстиції дотримувалося своєї звичайної практики зберігати мовчання під час розслідування, і такі документи, як ордери на обшук, традиційно залишаються запечатаними під час незавершеного розслідування.

Але Гарланд повідомив, що він просить суд оприлюднити документи, пов’язані з ордером на обшук – в суспільних інтересах.

Він сказав, що на його рішення також вплинув Трамп, який публічно оголосив про проведення обшуку.

Обшук у клубі Трампа став першим в історії Сполучених Штатів обшуком у будинку колишнього президента в рамках кримінального розслідування. Сам Трамп та інші республіканці засудили його як політично мотивований.

У четвер колишній президент заявив, що його команда “повністю співпрацює” з федеральними слідчими.

Нагадаємо, Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Перед цим у січні Нацуправління архівів вилучило 15 ящиків із записами з маєтку Трампа, який передав ці документи лише після того, як зіткнувся з можливими судовими позовами щодо їх вилучення.

Ситуація посилить юридичні проблеми колишнього президента, включно з розслідуванням Конгресом справи 6 січня 2021 року, нападом прихильників Трампа на Капітолій США та звинуваченнями Трампа у тому, що він намагався вплинути на результати виборів у штаті Джорджія у 2020 році.