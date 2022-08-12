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Туреччина почала видавати довгострокові посвідки на проживання кримським татарам

Скільки кримських татар вже скористались такою можливістю, не повідомляється. 

Туреччина почала видавати довгострокові посвідки на проживання кримським татарам
Фото: телеканал ДОМ

З початку серпня Міграційна служба Туреччини розпочала видачу довгострокових посвідок на проживання кримським татарам. Це стало можливим через визнання за ними статусу "співвітчизників з тюркським корінням".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Зазначається, що дотепер під цей статус підпадали турки-ошук, уйгури, а також етнічні турки з Болгарії та Греції.

За турецьким законодавством, довгостроковий дозвіл на проживання в Туреччині можуть отримати лише іноземці, які перебувають у країні безперервно протягом 8 років. Але відтепер кримські татари не потребують виконання цієї умови для отримання довгострокового дозволу на проживання в Туреччині.

Охочі скористатися цим правом зможуть звернутися до регіональних управлінь міграції з необхідними документами, а перед тим записатись на зустріч на сайті.

Згідно з офіційними даними, лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині, мають довгостроковий дозвіл на проживання. Але 75% іноземців з тюркським корінням, що проживають в Туреччині, мають такий дозвіл.

Нагадаємо, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція та Фінляндія не виконали зобов'язання щодо вступу в НАТО.

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