"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму

"Зганьбилися на весь світ. Чекають, поки в Москву на Червону площу прилетить...".

Вибухи в тимчасово окупованому Криму серед найманців з ОРДЛО сприймаються як слабкість Росії.

Про це йдеться в перехопленій розмові загарбників, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Дружина найманця розповіла, що через інцидент "народ на Росію пре вже", а сама РФ "зганьбилася на весь світ" і чекає, поки "в Москву на Червону площу прилетить".

Тим часом окупант зазначає, що солдати з ОРДЛО теж обговорюють тему вибухів і переконані, що росіяни "огризнутися не можуть".

Жінка окупанта не може зрозуміти, де в момент обстрілів була розрекламована російською пропагандою ППО, яка має захищати повітряний простір.

"Там виходить, що американці відслідковують, де ті ППО знаходяться, і шукають можливість це ППО обійти... Раз така справа, то треба супутники збивати над Україною, щоби ті уже осліпли", –переконаний загарбник.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де розташований військовий аеродром. У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів.

CNN, інформуючи про інцидент, зазначило, що втрати авіації в Криму можуть бути найбільшими для Росії з часів Другої світової війни. А Politico з посиланням на українських чиновників повідомило, що вибухи на півострові сигналізують про початок контрнаступу ЗСУ на півдні України.