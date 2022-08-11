Сумщина найбільше з деокупованих територій залишається замінованою, - Монастирський

На деякі прикордонні території Сумської області рятувальники не можуть підійти. Через це, зокрема, Сумщина залишається найбільш замінованим регіоном з деокупованих.

Про це повідомив в ефірі спільного телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“Сумщина має понад 500 кілометрів державного кордону з ворогом. Тут постійно відбуваються обстріли з території держави-терориста. Сумщина найбільше з деокупованих територій залишається замінованою - понад 47% її території було заміновано. Зараз це острівці, які ще залишаються небезпечними, є велика лісиста місцевість, куди не можна заходити, і також 20-кілометрова відстань від державного кордону повністю залишається замінованою”, - сказав Монастирський.

Він нагадав, що серед рятувальників багато поранених, є і загиблі, які постраждали під час повторних обстрілів.

Монастирський розповів і про розмінування водойм на прикладі ставка під Сумами. Там рятувальники працювали два тижні, і підняли сотн снарядів.

“Я для себе побачив однозначно, що треба збільшувати кількість піротехніків і техніки для розмінування України”, - підсумував Монастирський.

Нагадаємо, у Державному департаменті США погодили виділення для України 89 мільйонів доларів на розмінування.