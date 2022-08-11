Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати – ідіть в соціальну роботу"
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
ГоловнаСуспільствоПодії

На Черкащині арештували власність росіянина, підприємства якого фінансували виготовлення зброї в Росії

Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млн грн.

На Черкащині арештували власність росіянина, підприємства якого фінансували виготовлення зброї в Росії

Суд міста Черкаси арештував власність росіянина, який мав корпоративні права у трьох підприємствах області.

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млн грн.

Росіянин володів одним підприємством (статутний фонд - 16,5 млн грн) і мав корпоративні частки вартістю майже 890 тис. грн у ще двох.

"Зазначені українські підприємства упродовж 2016-2021 років активно співпрацювали із суб’єктами господарювання на території країни-агресора та здійснювали грошові перекази підприємствам, розташованим на території росії, власником яких є вказана вище особа. За даними слідства ці російські підприємства виконують замовлення для оборонпрому російської федерації з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї", - розповіли в прокуратурі.

На активи росіянина суд наклав арешт. Наразі вирішують питання про передачу їх в АРМА.

Зловмиснику інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні наклали арешт на російську частку капіталу в дніпропетровському фармацевтичному підприємстві.

Днями в АРМА передали майже пів мільярда арештованих коштів колаборанта. Засновник с/г товариства перереєстрував його в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти, розміщені на рахунках одного з українських банків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також