На Черкащині арештували власність росіянина, підприємства якого фінансували виготовлення зброї в Росії

Суд міста Черкаси арештував власність росіянина, який мав корпоративні права у трьох підприємствах області.

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млн грн.

Росіянин володів одним підприємством (статутний фонд - 16,5 млн грн) і мав корпоративні частки вартістю майже 890 тис. грн у ще двох.

"Зазначені українські підприємства упродовж 2016-2021 років активно співпрацювали із суб’єктами господарювання на території країни-агресора та здійснювали грошові перекази підприємствам, розташованим на території росії, власником яких є вказана вище особа. За даними слідства ці російські підприємства виконують замовлення для оборонпрому російської федерації з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї", - розповіли в прокуратурі.

На активи росіянина суд наклав арешт. Наразі вирішують питання про передачу їх в АРМА.

Зловмиснику інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні наклали арешт на російську частку капіталу в дніпропетровському фармацевтичному підприємстві.

Днями в АРМА передали майже пів мільярда арештованих коштів колаборанта. Засновник с/г товариства перереєстрував його в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти, розміщені на рахунках одного з українських банків.