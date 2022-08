Президент України Володимир Зеленський зустрівся із засновником міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen Хосе Андресом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Андресу та WCK за допомогу українцям. World Central Kitchen на початку вторгнення РФ працювала на українсько-польському кордоні, де допомагала вимушеним переселенцям. Нині організація розгорнула активну діяльність у багатьох містах України.

Фото: ОПУ

"Цінуємо вашу допомогу українцям із першого дня повномасштабної російської агресії та вашу присутність в Україні в цей складний момент. Дякуємо за те, що ви приділяєте нашій країні значну частину свого часу", - сказав Президент.

Зеленського додав, що держава готова підтримувати і сприяти діяльності WCK, яка виконує дуже важливу гуманітарну місію.

Хосе Андрес наголосив, що World Central Kitchen продовжить допомагати українцям, зокрема, і на звільнених від росіян територіях.

Фото: ОПУ

"Ми будемо готові вже в перші години допомагати регіонам, які будуть деокуповані", – сказав Андрес.

За даними Офісу Президента, майже 5 тисяч українців залучені до роботи World Central Kitchen у нашій державі. Тут діє мережа понад 500 закладів харчування WCK. Від 24 лютого було приготовано понад 130 мільйонів обідів для українських громадян.

Нагадаємо, World Central Kitchen – заснована шеф-кухарем Хосе Андерсом організація, яка надає харчування постраждалим від гуманітарних, кліматичних та інших криз.

У квітні благодійну кухню WCK у Харкові було знищено внаслідок ворожого ракетного удару. Тоді постраждали четверо працівників.

Раніше благодійний фонд Metallica "All Within My Hands Foundation" пожертвував $500 000 на допомогу вимушено переміщеним українцям. Пожертву зробили для World Central Kitchen.