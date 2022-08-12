На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Рустем Умєров: До партизанської війни в Криму уже готові дуже багато людей
Рустем Умєров: До партизанської війни в Криму уже готові дуже багато людей
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов
Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала "законсервованого" агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині

Зрадником виявився колишній правоохоронець.

СБУ затримала "законсервованого" агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині
Фото: Пресслужба СБУ

Агент передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. За його наведенням агресор здійснив ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще семи цивільних об’єктах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Розвіддані агент переправляв у вигляді текстових файлів із детальним описом об’єктів та інформацією про перебування в них людей", – йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився колишній правоохоронець, завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році.

Як встановило слідство, після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу зловмисник був переведений у "режим очікування". Після лютневого вторгнення РФ на зв’язок з агентом вийшов його російський куратор. 

"У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли "вивести" свого прибічника на територію РФ і оформити громадянство", – повідомляють у спецслужбі. Проте зловмисника було затримано.

Зараз зраднику повідомлено про підозру.

Також днями СБУ затримала в Києві російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння, а раніше - зрадника, який коригував ракетні удари по українських позиціях на сході.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також