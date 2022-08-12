СБУ затримала "законсервованого" агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині

Агент передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. За його наведенням агресор здійснив ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще семи цивільних об’єктах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Розвіддані агент переправляв у вигляді текстових файлів із детальним описом об’єктів та інформацією про перебування в них людей", – йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився колишній правоохоронець, завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році.

Як встановило слідство, після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу зловмисник був переведений у "режим очікування". Після лютневого вторгнення РФ на зв’язок з агентом вийшов його російський куратор.

"У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли "вивести" свого прибічника на територію РФ і оформити громадянство", – повідомляють у спецслужбі. Проте зловмисника було затримано.

Зараз зраднику повідомлено про підозру.

Також днями СБУ затримала в Києві російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння, а раніше - зрадника, який коригував ракетні удари по українських позиціях на сході.