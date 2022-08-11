СБУ затримала в Києві російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння

Зрадником є мешканець столиці, який позиціонував себе як військового експерта.

Затриманого спецслужбою агента цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь", – йдеться в повідомленні.

У разі одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

За даними слідства, зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе у якості військового експерта. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила екснардепа-колаборанта від Партії регіонів у міжнародний розшук. Він, у якості "експерта", в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював російські наративи про "звільнення".