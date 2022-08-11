Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала в Києві російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння

Зрадником є мешканець столиці, який позиціонував себе як військового експерта.

СБУ затримала в Києві російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння
Фото: пресцентр СБУ

Затриманого спецслужбою агента цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь", – йдеться в повідомленні.

У разі одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

За даними слідства, зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе у якості військового експерта. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила екснардепа-колаборанта від Партії регіонів у міжнародний розшук. Він, у якості "експерта", в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював російські наративи про "звільнення".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також