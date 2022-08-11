Сьогодні вночі російські війська знову завдали ударів по Харкову та області. Є руйнування, а також поранено літню жінку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Так, близько 4:30 російський боєприпас влучив у землю двору житлового будинку. У результаті пошкоджено офісну будівлю, в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає.

Також протягом доби ворог продовжив масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Фото: Харківська ОВА

Другий день поспіль окупанти безперервно обстрілюють село Циркуни. Учора протягом дня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років, її стан середньої тяжкості.

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У Чугуївському районі через обстріли горіла трава та лісосмуга.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях наших захисників. Росіяни намагалися йти в наступ в районі Уд, Петрівки та Гусарівки, але зазнали великих втрат та мусили тікати.

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, вчора,10 серпня, близько 12:00 російські окупанти вкотре обстріляли селище Старий Салтів. Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці.