Окупанти обстріляли Харків: влучили у двір житлового будинку у центрі міста

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Окупанти вночі 11 серпня обстріляли Харків. Росіяни влучили у двір житлового будинку у центрі міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграмі.

“О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним”, – написав він.

За його словами, вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі.

“Повторю – житлового будинку! Про постраждалих наразі не повідомляється”, – додав Терехов.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Харків вночі 9 серпня. У місті пролунала серія вибухів – їх було не менше чотирьох. На пустирі пошкодили електроопору та трамвайні рельси. Уламками також було пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна будинку.