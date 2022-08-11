Нацгвардія отримала тисячу бронежилетів від Запоріжсталі

Запоріжсталь передала бійцям Нацгвардії тисячу бронежилетів високого класу захисту.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

“Сьогодні ми передаємо чергову партію бронежилетів для особового складу військових частин Національної гвардії України Херсонщини та Миколаївщини. Захистом будуть забезпечені ще 1000 військовослужбовців”, – розповів генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко.

Зазначається, що всього бійці Нацгвардійці на півдні України отримали від Метінвесту понад 3,5 тис. бронежилетів класу захисту 4+.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська (Донеччина).