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Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю, - Зеленський

Потужна зброя допоможе Україні швидше закінчити війну проти російських окупантів.

Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Збройні Сили України, наша розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще понад десять – поранені, п’ятеро – у важкому стані.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський

“Російські війська били “Градами”. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, укотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна”, - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що питання, коли закінчиться війна, залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія. Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні. 

Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати.

Тільки за одну минулу добу окупанти втратили десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів.

“Завтра в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав – партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи. Що більше зброї отримує Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський також звернувся до мешканців тимчасово окупованої території, і наголосив - хоч би що обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча. У кращому разі. Якщо встигнуть.

“Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму... І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти. Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомте її в безпечний для себе спосіб нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте й про це”, - закликав Зеленський.

Він також наголосив на необхідності допомагати нашим людям на окупованій території, які залишились самі чи без звʼязку. Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу й про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит. Україна поверне все своє, і має зберегти якнайбільше життів.

“Продовжую створювати нові звʼязки на найвищому рівні з країнами Африки – сьогодні говорив з Президентом Республіки Гана. Вчора – з Президентом Демократичної Республіки Конго. Продовольча безпека, співпраця в міжнародних організаціях, економічні звʼязки – це коло питань, які йдуть у плюс і нашій державі, і африканським країнам”, - розповів президент.

Також сьогодні ввечері Зеленський підписав черговий указ про нагородження 244 учасників бойових дій державними нагородами, з них 21 – посмертно.

“Українці мають завжди памʼятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв з 24 лютого і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо”, - підсумував президент України.

 

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам Росії.

 

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