Під час виконання бойових завдань танкісти взаємодіють з іншими підрозділами.

Бійці 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ показали, як знищують російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба 3 окремої танкової бригади ЗСУ.

“Радіємо знищенню ворожої авіабази в Криму та захоплюємося черговими успіхами наших екіпажів десь на південному та східному напрямках. Із закритих позицій працює 11-й батальйон 3-ї окремої танкової бригади”, - йдеться у повідомленні.

Бійці 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ у співпраці із 503-м окремим батальйоном морської піхоти ЗСУ завдали удару по двом десяткам російських окупантів.

Нагадаємо, боєць строкової служби Національної гвардії України знищив ще один російський Су-25.

Раніше повідомлялось, що воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили російські боєприпаси, техніку ворога та особовий склад.