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Танкісти та морські піхотинці знищили два десятки загарбників

Під час виконання бойових завдань танкісти взаємодіють з іншими підрозділами.

Танкісти та морські піхотинці знищили два десятки загарбників
Фото: Скріншот з відео

Бійці 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ показали, як знищують російських окупантів. 

Про це повідомила пресслужба 3 окремої танкової бригади ЗСУ. 

“Радіємо знищенню ворожої авіабази в Криму та захоплюємося черговими успіхами наших екіпажів десь на південному та східному напрямках. Із закритих позицій працює 11-й батальйон 3-ї окремої танкової бригади”, - йдеться у повідомленні.  

Бійці 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ у співпраці із 503-м окремим батальйоном морської піхоти ЗСУ завдали удару по двом десяткам російських окупантів. 

 

Нагадаємо, боєць строкової служби Національної гвардії України знищив ще один російський Су-25.

Раніше повідомлялось, що воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили російські боєприпаси, техніку ворога та особовий склад

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