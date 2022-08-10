Майже третина заявок на гранти для ІТ-галузі - це стартапи з виготовлення дронів і продуктів у сфері кібербезпеки, - Федоров

Майже третина заявок на отримання грантів для підтримки ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій - це проєкти в галузі military-tech.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на підтримку держави розраховують стартапи, які виготовляють дрони, програмне забезпечення, продукти у сфері кібербезпеки.

"Завдяки військовим технологіям ми можемо посилювати наших захисників на полі бою, тримати технологічний фронт, оборонятися та контрнаступати. У нас вже є конкретні плани, як пришвидшити розвиток military-tech в Україні. Професійні експерти Українського фонду стартапів вже розпочали розгляд заявок на гранти. Серед них є СЕО компаній, топменеджери, фахівці в кібергалузі, спеціалісти з досвідом роботи в державних структурах та в бізнесі", - розповів міністр.

Федоров закликав експертів у сфері оборони та інфраструктурної відбудови подавати заявки, щоб увійти до складу Українського фонду стартапів і допомогти "пришвидшити розвиток української стартап-екосистеми".

Нагадаємо, уряд анонсував підтримку ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій. На гранти виділяють від 750 тисяч до 3,5 млн гривень.

Адмініструє цю програму, яка входить до проєкту "єРобота", Український фонд стартапів.