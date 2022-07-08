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​Хакери атакували сайт Державної архівної служби України

Над відновленням порталу працюють фахівці.

​Хакери атакували сайт Державної архівної служби України
Фото: g-ross.com.ua

Через кібератаку припинив роботу сайт Державної архівної служби України.

Про це повідомили в пресслужбі ДАСУ.

"Сповіщаємо, що тимчасово, внаслідок кіберінциденту та хакерської атаки, припинено роботу офіційного вебпорталу Державної архівної служби України. Фахівці займаються відновленням сталої роботи ресурсу зовнішньої комунікації Укрдержархіву...", - зазначили в установі.

Наразі матеріали архівної служби публікуватимуть на її сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, 7 липня у Держспецзв'язку повідомили, що на державні організації України почалася нова кібератака - їм розсилають небезпечні електронні листи. Якість кібератак Росії знижується.

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