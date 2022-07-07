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Понад 2,8 млн українців використовують Дію.Підпис, - Федоров

"Найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні, який має юридичну силу".

Понад 2,8 млн українців використовують Дію.Підпис, - Федоров
Фото: Олександр Ратушняк

Понад 2,8 мільйона українців користуються електронним підписом Дія.Підпис.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це "це унікальна технологія. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви підписуєте заяву на відпустку, договір оренди чи інший документ за допомогою нейромережі та смартфона".  

Міністр зауважив, що Дія.Підпис зберігає історію підписання документів. Тому можна в будь-який час знайти і перевірити, що саме людина підписувала.

"Найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні, який має юридичну силу. Просто й людяно, а тому за цим майбутнє. До речі, нещодавно Дія.Підпис переміг у номінації "Best remote identification provider" від Ukrainian Fintech Award. Цю премію вручають за вагомий внесок у розвиток української фінтех-системи", - додав Федоров.

Нагадаємо, в Дії будуть доступні нотаріальні послуги, над технічним запуском наразі працює команда Мінцифри.

Також Міністерство цифрової трансформації запускає в Дії бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

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