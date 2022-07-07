Понад 2,8 млн українців використовують Дію.Підпис, - Федоров

Понад 2,8 мільйона українців користуються електронним підписом Дія.Підпис.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це "це унікальна технологія. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви підписуєте заяву на відпустку, договір оренди чи інший документ за допомогою нейромережі та смартфона".

Міністр зауважив, що Дія.Підпис зберігає історію підписання документів. Тому можна в будь-який час знайти і перевірити, що саме людина підписувала.

"Найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні, який має юридичну силу. Просто й людяно, а тому за цим майбутнє. До речі, нещодавно Дія.Підпис переміг у номінації "Best remote identification provider" від Ukrainian Fintech Award. Цю премію вручають за вагомий внесок у розвиток української фінтех-системи", - додав Федоров.

Нагадаємо, в Дії будуть доступні нотаріальні послуги, над технічним запуском наразі працює команда Мінцифри.

Також Міністерство цифрової трансформації запускає в Дії бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.