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У Дії будуть доступні нотаріальні послуги

Наразі команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу.

У Дії будуть доступні нотаріальні послуги
Фото: Олександр Ратушняк

У застосунку "Дія" можна буде перевірити справжність нотаріального документа.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Продовжуємо рухатися до нашої цілі – цифровізувати всі державні послуги. Скоро в застосунку будуть доступні нотаріальні послуги. Нещодавно Уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через Дію. Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - йдеться в повідомленні.

Наразі команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу. Про результат буде повідомлено додатково в соцмережах.

Нагадаємо, раніше також Мінцифри повідомило, що в Дії запускають бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

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