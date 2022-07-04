У Дії будуть доступні нотаріальні послуги

У застосунку "Дія" можна буде перевірити справжність нотаріального документа.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Продовжуємо рухатися до нашої цілі – цифровізувати всі державні послуги. Скоро в застосунку будуть доступні нотаріальні послуги. Нещодавно Уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через Дію. Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - йдеться в повідомленні.

Наразі команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу. Про результат буде повідомлено додатково в соцмережах.

Нагадаємо, раніше також Мінцифри повідомило, що в Дії запускають бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.