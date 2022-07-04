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Росіяни обстріляли з артилерії село Заградівка на Херсонщині

За попередніми даними, загинула цивільна особа.

Росіяни обстріляли з артилерії село Заградівка на Херсонщині
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Російські загарбники обстріляли Херсонську область з артилерії. Під ворожим вогнем опинилось село Заградівка.

Про це у фейсбуці повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка". 

"Херсонська область знову опинилася під ворожим артилерійським обстрілом. Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град"  противник обстріляв населений пункт Заградівка, Херсонської області", - йдееться в повідомленні.

За попередніми даними відомо, що в результаті обстрілу загинула цивільна особа та одна особа травмована.

Деталі та кількість постраждалих від обстрілу встановлюються.

Нагадаємо, наразі тривають обстріли Херсонської а сусідніх областей. Через бойові дії – пожежі на полях із пшеницею, також є загоряння лісів та лісосмуг, поранена худоба, знищені будинки мирних жителів. Тривожною залишається ситуація в Бериславському, Каховському та частині Херсонського районів. Напружена ситуація й у самому Херсоні.

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