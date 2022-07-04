Росія вдарила по освітньому закладі Харкова і обстріляла інтернат у Сумській області, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

У Чернігівській області вночі було два обстріли зі стрілецької зброї по прикордонню, Корюківському району. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Інформація щодо наслідків уточнюється. По Сумській області за вчора росіяни випустили понад 230 мін і снарядів. Про це йдеться у зведенні ОВА станом на ранок.

Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська. Учора ввечері росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії територію та приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. Спалахнула пожежа в їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Щонайменше троє людей постраждали − це мирні люди, пацієнти інтернату. Наразі вони в лікарні.

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Криворізький район, а саме Зеленодольську та Широківську громади. Люди не постраждали. У селі Шестірня Широківської громади в дитячому садку вибуховою хвилею вибило вікна. Інші обставини та наслідки уточнюються.

У Харкові о 4 ранку росіяни вдарили по одному з освітніх закладів міста, виникла пожежа, частина будівлі зруйнована. На місці ще працюють правоохоронці, попередньо, постраждалих немає.

По області протягом доби окупанти завдавали артилерійських ударів по громадах Харківського, Ізюмського, Богодухівського районів області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, були влучання на відкритих територіях на полях. За добу по області четверо поранених, у Харківському районі с. Безруки – троє загиблих.

У Луганській області окупанти закріпилися в Лисичанську. Ворогу також вдалося форсувати річку Сіверський Донець і захопити Білогорівку.

У Донецькій області РФ наростила інтенсивність обстрілів та їхню потужність. За добу обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, цехи АКХЗ); Бахмут (житловий сектор); Краматорськ (готель, житловий сектор); Слов’янськ (житловий сектор, ринок, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражі) та населені пункти: Олексієво-Дружківка, Малинівка (елеватор), Новополтавка. Пошкоджено 82 об’єкти.

За добу в області – девʼятеро загиблих, зокрема дитина; 25 поранених, з них – одна дитина. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

У Миколаївській області вчора ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Обстріли були поза межами населених пунктів. Потерпілих немає. Також протягом дня ворог здійснював обстріли кількох населених пунктів області, зокрема території Куцурубської громади, Первомайської, Воскресенської громад. Є пошкоджені будівлі, постраждалих немає.

Обстріли Херсонської та сусідніх областей з окупованих населених пунктів тривають. Через бойові дії – пожежі на полях із пшеницею, також є загоряння лісів та лісосмуг, поранена худоба, знищені будинки мирних жителів. Тривожною залишається ситуація в Бериславському, Каховському та частині Херсонського районів. Напружена ситуація й у самому Херсоні.