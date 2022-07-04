Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
ГоловнаСуспільствоВійна

Бойовими діями в Лисичанську керували двоє російських генералів, – ISW

Для Володимира Путіна надзвичайно важливо вийти на кордони Луганської області.

Бойовими діями в Лисичанську керували двоє російських генералів, – ISW
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам: військовими діями в районі Лисичанська керують двоє високопоставлених російських генералів.

Про це повідомили в Американському інституті дослідження війни (ISW).

Зазначається, що за бойові дії в Лисичанську і районі на захід від міста відповідають командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін. останній також командує "південною" групою військ Росії в Україні.

На думку аналітиків ISW, участь двох високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту, ймовірно, вказує на те, що для президента РФ Володимира Путіна надзвичайно важливо захопити Лисичанськ і вийти на кордон Луганської області. Також можливо, що він не довіряє молодшим офіцерам.

Нагадаємо, за даним Генштабу ЗСУ, окупанти закріпилися у Лисичанську і Білогорівці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також