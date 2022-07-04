Бойовими діями в Лисичанську керували двоє російських генералів, – ISW

Президент РФ Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам: військовими діями в районі Лисичанська керують двоє високопоставлених російських генералів.

Про це повідомили в Американському інституті дослідження війни (ISW).

Зазначається, що за бойові дії в Лисичанську і районі на захід від міста відповідають командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін. останній також командує "південною" групою військ Росії в Україні.

На думку аналітиків ISW, участь двох високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту, ймовірно, вказує на те, що для президента РФ Володимира Путіна надзвичайно важливо захопити Лисичанськ і вийти на кордон Луганської області. Також можливо, що він не довіряє молодшим офіцерам.

Нагадаємо, за даним Генштабу ЗСУ, окупанти закріпилися у Лисичанську і Білогорівці.