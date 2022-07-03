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Унаслідок бойових дій вже загинуло 89 українських спортсменів і тренерів

13 перебувають у російському полоні.

Унаслідок бойових дій вже загинуло 89 українських спортсменів і тренерів
Фото: president.gov.ua

Унаслідок бойових дій вже загинуло 89 українських спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом.

13 були захоплені та перебувають у російському полоні.

Глава держави наголосив, що через російське вторгнення понад сто тисяч українських спортсменів не мають змоги тренуватися. “Сотні спортивних об’єктів зруйновані: це і великі об’єкти спортивної інфраструктури, і об'єкти на базі українських шкіл, університетів, спортивних клубів”, – розповів він.

Під час зустрічі сторони обговорили також відновлення спортивної інфраструктури в Україні. Це питання порушуватиметься як на конференції з відбудови України у швейцарському Лугано цими днями, так і на спеціальній донорській конференції, яка буде проведена під егідою МОК.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, у травні Бах наголосив, що МОК стежить за висловлюваннями та діями російських спортсменів і спортивних функціонерів. Якщо вони підтримують вторгнення РФ в Україну, то їм загрожує покарання.

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