Насамперед це – негайне припинення вогню та виведення російськ військ з України.

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної делегації Михайло Подоляк назвав умови, за яких можливі перемовини між Україною та Росією.

Насамперед – це негайне припинення вогню та виведення російськ військ з України.

“Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав …”, – йдеться у повідомленні.

Подоляк підкреслив, що російська сторона чудово знає наші умови.

“Шеф Пєскова може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері”, – зауважив радник Зеленського.

Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з 🇺🇦. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав 🇺🇦… Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф #Пєсков (а) може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 3, 2022

Нагадаємо, голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що українські перемовники зідзвонюються зі своїми російськими колегами "один-два рази на тиждень", щоб "бути на зв'язку".