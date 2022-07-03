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Подоляк назвав умови, за яких можливі перемовини між Україною та Росією

Насамперед це – негайне припинення вогню та виведення російськ військ з України. 

Подоляк назвав умови, за яких можливі перемовини між Україною та Росією
Фото: Влад Кузніченко

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної делегації Михайло Подоляк назвав умови, за яких можливі перемовини між Україною та Росією.

Насамперед – це негайне припинення вогню та виведення російськ військ з України. 

“Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав …”, – йдеться у повідомленні.

Подоляк підкреслив, що російська сторона чудово знає наші умови. 

“Шеф Пєскова може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері”, – зауважив радник Зеленського.

Нагадаємо, голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що українські перемовники зідзвонюються зі своїми російськими колегами "один-два рази на тиждень", щоб "бути на зв'язку".

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