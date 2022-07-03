Серед шести загиблих у Слов’янську була сім’я з 12-річною дитиною.

Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Огляд місць обстрілів триває.

“У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив… Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси. Такі дії – чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога, і за яку він обов’язково понесе відповідальність”, – зазначив він.

Боканов додав, що Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, російські окупанти в неділю обстріляли Слов'янськ, у місті почалося 15 пожеж. Це найбільший обстріл міста за останній час.

Унаслідок обстрілів також травмовано 15 людей.

Окрім того, окупанти вже другий день поспіль накривають “Смерчами” Краматорськ.