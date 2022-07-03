Місто було обстріляне з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок обстрілів 31 травня у Слов'янську була пошкоджена школа

Російські окупанти в неділю обстріляли Слов'янськ (Донецька обл.), унаслідок чого в місті почалося 15 пожеж, а також є вбиті і поранені.

Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість убитих і поранених", - сказав Лях у відеозверненні.

Водночас він уточнив, що місто було обстріляне з реактивних систем залпового вогню.

Оновлено. За попередніми даними, шестеро людей загинули, 15 отримали поранення.

Про це сказала речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко, передає Укрінформ.

«Вже маємо шістьох загиблих і 15 поранених у Слов’янську. Там був надпотужний обстріл міста. Людям тут залишатися небезпечно, і ми всіма силами намагаємося це пояснити. Можливості для евакуації є», - зазначила Ігнатченко.

Нагадаємо, що росіяни 3 липня вдарили по Краматорську з РСЗВ "Смерч". Жителі міста повідомляли про сильні вибухи.

Також окупанти у суботу ввечері обстріляли місто Краматорськ Донецької області реактивними системами залпового вогню “Смерч”.