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У Генштабі показали, як працюють по окупантах гаубиці М777

По всій лінії фронту...

У Генштабі показали, як працюють по окупантах гаубиці М777
Фото: Скрін з відео

Українські артилеристи показали, як використовують західну техніку на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"По всій лінії фронту сьогодні інтенсивно працюють передані нам союзниками 155 мм гаубиці М777. З них успішно знищуються передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що M777 - гаубиця калібру 155-мм. Використовується сухопутними військами США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії і України. 

Перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. М777 відрізняється від інших гаубиць наявністю високоточної цифрової комп'ютерної системи управління вогнем Towed Artillery Digitization, яка використовує для наведення на ціль GPS і дані, отримані від дронів, що дозволяє вести точний вогонь на великі відстані.

Нагадаємо, що для захисту України залучені польські САУ "Краб", гармати М777 і FH70, французькі САУ "Caesar" та M109A3.

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