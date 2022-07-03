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Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів, - ГУР

Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів.

Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів, - ГУР
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Конфлікт між військовим керівництвом РФ та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює відправлення до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"За час російсько-української війни, захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу РФ. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах. Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі основи БМП та танків", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додають, що директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, які надходять від військових за вже виконані роботи. Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Проте корупція серед військового керівництва РФ звела цю спробу нанівець.

 

Нагадаємо, що за минулу добу російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України, два танки та один гелікоптер.

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