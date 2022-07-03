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У Маріуполі згорів склад з награбованим майном

Окупанти прилетіли рятувати «власне» майно, але не встигли.

У Маріуполі згорів склад з награбованим майном
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У лівобережній частині Маріуполя згорів склад окупантів, на якому зберігали вкрадене в українців майно.

Про це у Телеграмі повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"На Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували міні-серіал награбованого на складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати «власне» майно, але не встигли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі питна вода майже недоступна, навіть низької якості.

Також окупанти взяли в заручники та тримають у своїх в'язницях понад 10 тис. мешканців Маріуполя.   

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