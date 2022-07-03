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Головне за ніч. Неділя, 3 липня

Лисичанськ у вогні, Донеччина під обстрілами, знищення бази ворога в Мелітополі та погрози Лукашенка.

Головне за ніч. Неділя, 3 липня
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

У війни немає вихідних. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені були відійти.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

Детальніше про оперативну обстановку – у новині.

Генштаб також інформує, що Росія втратила на війні в Україні вже 35 970 солдат.

Найбільших втрат миунлої доби противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська закріплюються в районі Лисичанська.

"Місто – у вогні. Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілу міста Добропілля на Донечині загинуло щонайменше двоє людей. Двоє з трьох поранених діти, чотирьох і семи років, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано"

“Єдиний розумний вихід у цій ситуації – евакуюватися! Евакуація рятує життя!" - закликав голова Донецької ОВА.

Краматорськ у суботу ввечері окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Смерч".

"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. 2 снаряди РСЗВ "СМЕРЧ", – йдеться у повідомленні Краматорської міськради.

Снаряди не розірвались, працює вибухотехнічна служба.

2 липня авіація Повітряних Сил ЗСУ працювала фактично на всіх напрямках фронту.

Групові вильоти відбулися у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. За добу знищено майже 10 танків та 2 пункти управління ворога.

У ніч на неділю українські захисники знищили в окупованому Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників.

"Щоб прикритися живим щитом, рашисти на території Мелітополя розмістили 4 військові бази. Сьогодні наші ЗСУ зробили нездатною функціонувати одну з них. О 3 годині ночі та о 5 ранку понад 30 пострілів - виключно по військовій базі", - сказав у відеозверненні мер міста Іван Федоров.

За його словами, окупанти намагаються вивезти залишки техніки зІ зруйнованої бази, а також вдати, що українська армія нібито обстріляла житлові мікрорайони міста. "Цього не було і нічого цього немає", - наголосив Федоров.

У той час, як в Україні посилюють режим контролю на блокпостах через загрозу проникнення з території Білорусі ДРГ, а у Львові на випадок ескалації з боку Білорусі готують план оборони, Олександр Лукашенко всіма силами намагається виправдати свою участь у війні Росії проти України.

Виявляється, він майже місяць тому дав наказ білоруським військовим взяти під приціл центри прийняття рішень "у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають". Бо ж, за його словами, кілька днів тому "з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі", але "вдалося перехопити всі ракети". Насправді ж ракети летіли в зворотньому напрямку - до нас з території Білорусі.

“Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Мета - одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні", – заявив Лукашенко. Чиїсь заяви нагадує, чи не так? Отже, готуємося до гіршого - сподіваючись, звісно ж, на краще.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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