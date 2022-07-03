На Херсонщині триває спротив, - британська розвідка

На окупованих територіях Херсонської області триває військовий та мирний спротив.

Про це повідомляє у своєму звіті британська розвідка, яку цитує міністерство оборони Британії.

У розвідці наголосили, що, ймовірно, політичною метою Росії є пошук конституційного вирішення проблеми окупації. Повідомляється, що Москва буде готова фальсифікувати голосування для досягнення результату.

"Росія, ймовірно, надає пріоритет псевдоконституційному голосуванню у спробі узаконити свій контроль над регіоном", – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, що таке псевдоголосування росіяни хочуть провести восени 2022 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DAGpWyCkyu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 3, 2022

Нагадаємо, що наразі в полоні російських загарбників перебувають 6 представників місцевої влади Херсонщини.

Уранці 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали озброєні росгвардійці.