На Херсонщині триває спротив, - британська розвідка

На окупованих територіях Херсонської області триває військовий та мирний спротив.
Про це повідомляє у своєму звіті британська розвідка, яку цитує міністерство оборони Британії.
У розвідці наголосили, що, ймовірно, політичною метою Росії є пошук конституційного вирішення проблеми окупації. Повідомляється, що Москва буде готова фальсифікувати голосування для досягнення результату.
"Росія, ймовірно, надає пріоритет псевдоконституційному голосуванню у спробі узаконити свій контроль над регіоном", – йдеться у повідомленні.
Ймовірно, що таке псевдоголосування росіяни хочуть провести восени 2022 року.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 3, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/jomNx9Vafx
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DAGpWyCkyu
Нагадаємо, що наразі в полоні російських загарбників перебувають 6 представників місцевої влади Херсонщини.
Уранці 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали озброєні росгвардійці.