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Морпіхи знищили "стугною" танк окупантів на Херсонщині

Міноборони показало відео знищення.

Морпіхи знищили "стугною" танк окупантів на Херсонщині
Фото: Скрін з відео

На Херсонському напрямку українські морські піхотинці за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищили черговий російський танк.

Про це Міністерство оборони України повідомило у Facebook.

"Протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, як "байрактари" допомогли знищити майно росіян на острові Зміїний.

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