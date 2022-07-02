Україна та ЄС працюють над черговими санкціями проти Росії, - Кулеба

Це буде вже сьомий санкційний пакет ЄС.

Очільники дипломатії України Дмитро Кулеба та ЄС Жозеп Боррель обговорили питання санкцій проти Росії.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакета санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо”, - написав Кулеба.

Він зазначив, що у розмові сторони також обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20.

In our call today, @JosepBorrellF and I discussed further steps after Ukraine became an EU candidate country and coordinated positions ahead of the G20 Foreign Ministers meeting. We both agree on the need for the seventh EU sanctions package on Russia and we are working on it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2022

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.

Також 27 червня Кулеба закликав світ відреагувати на удар Росії по ТЦ у Кременчуці.