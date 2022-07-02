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Україна та ЄС працюють над черговими санкціями проти Росії, - Кулеба

Це буде вже сьомий санкційний пакет ЄС.

Україна та ЄС працюють над черговими санкціями проти Росії, - Кулеба
Фото: facebook/Oleg Nikolenko

Очільники дипломатії України Дмитро Кулеба та ЄС Жозеп Боррель обговорили питання санкцій проти Росії.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакета санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо”, - написав Кулеба.

Він зазначив, що у розмові сторони також обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. 

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.

Також 27 червня Кулеба закликав світ відреагувати на удар Росії по ТЦ у Кременчуці.

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