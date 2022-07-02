Окупанти не здатні взяти в облогу Харків, - Синєгубов

Російські війська не здатні взяти в облогу Харків чи безпосередньо увійти до міста, тому потреби в масовій евакуації з обласного центру немає.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Liga.net.

За його словами, вночі 2 липня, росіяни завдали ракетних ударів по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова, також противник продовжує обстрілювати місто із реактивних систем залпового вогню.

"У нас на півночі та північно-східному напрямку продовжуються активні бойові дії, так само на Ізюмському напрямку продовжуються бойові дії. Успіхів у ворога немає, він відступає на раніше зайняті позиції, при цьому зазнає значних втрат живої сили та бойової техніки. Наші збройні сили свої позиції тримають, і зараз питання про вхід ворога безпосередньо до міста Харкова чи облоги його немає, а тому потреби у масовій евакуації з міста немає", — заявив Синєгубов.

Водночас голова ОВА наголосив, що знаходитися на вулицях Харкова небезпечно і закликав мешканців міста бути в укриттях.

Раніше у Генеральному штабі заявили, що ознак відкриття “другого фронту” на Харківському напрямку не спостерігається.